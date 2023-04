Champione League Titelverteidiger Real Madrid mit Toni Kroos auf Halbfinal-Kurs

Damit verschafften sich die Madrilenen vor dem zweiten Duell am 18. April in London eine sehr gute Ausgangsposition. Karim Benzema (21.) und Marco Asensio (74.) erzielten die Treffer für die Königlichen, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 71. Minute aufs Feld kam. Dortmund-Bezwinger Chelsea bot zunächst eine ordentliche Leistung, doch im Abschluss war der Tabellenelfte der Premier League erneut nicht effizient genug. Kai Havertz wurde bei den Gästen, die nach einer Roten Karte gegen Ben Chilwell (59., Notbremse) eine gute halbe Stunde in Unterzahl agierten, in der 65. Minute eingewechselt.