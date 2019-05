Champions League : Erster Einzug für Salzburg scheint sicher

Salzburg RB Salzburg hat es wohl endlich geschafft: Nach elf erfolglosen Qualifikationsversuchen für die Champions League hat der österreichische Meister nun einen Champions-League-Startplatz so gut wie sicher. Schützenhilfe kam dabei von Tottenham Hotspur.

Durch den Einzug von Tottenham Hotspur in das Champions-League-Finale ist die erste Teilnahme von RB Salzburg an der Königsklasse so gut wie sicher. Da sich Tottenham höchstwahrscheinlich auch über die Premier League für den Wettbewerb qualifizieren wird, geht der sichere Platz in der Gruppenphase wohl an den österreichischen Meister. Damit wäre der Champions-League-Fluch der Salzburger nach elf erfolglosen Qualifikationsversuchen gebannt.