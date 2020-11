Big Point für RB : Leipzig revanchiert sich bei PSG und besiegt Tuchel

Leipzig Nach zuletzt zwei Niederlagen stand RB Leipig gegen Paris unter Druck. Nach Rückstand und schwacher Anfangsphase fing sich das Team von Julian Nagelsmann.

RB Leipzig hat sich in Abwesenheit des Zauberduos Neymar/Kylian Mbappe bei Paris St. Germain revanchiert und Kurs auf die K.o.-Runde in der Königsklasse genommen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann die Neuauflage des Halbfinals der Vorsaison gegen den französischen Serienmeister mit 2:1 (1:1), der Druck im Rückspiel in drei Wochen liegt nun klar bei PSG.