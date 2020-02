Trikot-Panne und Geduld : Leipzig dominiert Tottenham und ist nun Favorit

London RB Leipzig gewinnt sein Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Tottenham Hotspur. Der 1:0-Sieg bedeutet eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel. Aber es wäre noch deutlich mehr möglich gewesen.

Auch wenn letztlich noch ein Treffer per Strafstoß gelang: Es war mehr drin an diesem Abend. Immerhin geht RB nun mit einem Sieg und einem wichtigen Auswärtstor in das zweite Duell am 10. März. „Wir freuen uns über den ersten Schritt. Im Rückspiel wird Tottenham anders spielen“, sagte Torwart Peter Gulacsi. Man müsse sich auf ein schweres Spiel einstellen.