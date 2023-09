Champions League RB Leipzig gelingt Auftaktsieg in Bern

Nach Ballgewinn von Kevin Kampl hatte der 20-Jährige (13.) gar das 2:0 auf dem Fuß, zielte jedoch knapp links vorbei. In der Folge nahm sich Leipzig etwas zurück, ließ Bern kommen und brachte den Außenseiter so zurück ins Spiel. Aufgrund der Passivität der Sachsen ergaben sich immer wieder Räume für Bern. So fand der fleißige Ulisses Garcia über Filip Ugrinic seinen Stürmer Elia, der aus 15 Metern so gewitzt wie sehenswert mit der Pike vollendete.