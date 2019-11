Dank starker Aufholjagd : RB Leipzig erstmals im Achtelfinale

Leipzig RB Leipzig ist erstmals in die K.o.-Runde der Champions League eingezogen. Möglich machte den Coup ein cooler Schwede. Emil Forsberg trifft gleich zweimal.

Mit einer furiosen Aufholjagd hat RB Leipzig den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Club-Geschichte gesetzt und ist dank Retter Emil Forsberg erstmals in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Dem Team von Trainer Julian Nagelsmann erkämpfte sich am Mittwochabend nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) gegen den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Weil sich im frühen Spiel Zenit St. Petersburg 2:0 gegen Olympique Lyon durchgesetzt hatte, genügt Leipzig in zwei Wochen bei den Franzosen bereits ein Punkt zum Gruppensieg.