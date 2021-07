Champions-League-Quali : Eindhoven deklassiert Galatasaray - Götze trifft doppelt

Eindhoven PSV Eindhoven hat einen ersten Schritt Richtung Champions League gemacht. Die Niederländer deklassierten im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde Galatasaray Istanbul mit 5:1. Mario Götze glänzte als Doppeltorschütze.

Die Niederländer führten am Mittwochabend durch Tore von Eran Zahavi (2./35. Minute) mit 2:0, ehe kurz vor der Pause Emre Kilinc (42.) der Anschluss gelang. Nach dem Wiederanpfiff war in der 51. Minute Götze erfolgreich, ehe erneut der überragende Zahavi (84.) sein drittes Tor markierte. Götze (88.) überraschte dann kurz vor Schluss mit einem Kopfballlupfer Galatasaray-Keeper Fernando Muslera und stellte den Endstand her.