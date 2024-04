Barcelona zu Gast in der französischen Hauptstadt Polizeiaufgebot schützt Spiel in Paris gegen Terror

Innenminister Gérald Darmanin hatte bereits am Vortag nach einer „Bedrohung“ des Islamischen Staates einen erhöhten Polizeischutz angekündigt. Wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch sagte, gebe es aber keine spezifische Bedrohung, was das Spiel angeht. Angesichts der in Frankreich im Moment geltenden höchsten Terrorwarnstufe greifen ohnehin vielfach erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.