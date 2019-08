Play-off-Spiel gegen Ajax : Doll verpasst mit Nikosia die Gruppenphase der Champions League

Köln Apoel Nikosia hat nach dem 0:0 im Hinspiel der Überraschung gegen Ajax Amsterdam verpasst. Der Halbfinalist des Vorjahres gewann das Rückspiel souverän. Thomas Doll und sein Team spielen nun in der Europa League.

Der deutsche Trainer Thomas Doll hat mit Apoel Nikosia den großen Wurf verpasst. Der zyprische Fußball-Meister unterlag im Play-off-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation bei Ajax Amsterdam 0:2 (0:1) und verpasste damit den Einzug in die lukrative Gruppenphase der Königsklasse. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Nikosia kann sich aber mit der Teilnahme an der Europa League trösten.

Für den Halbfinalisten der Vorsaison erzielten der mexikanische Nationalspieler Edson Alvarez (43.) und der Serbe Dusan Tadic (80.) die Tore. Ein Treffer des früheren Schalker Torjägers Klaas-Jan Huntelaar (49.), der im Gegensatz zum Hinspiel in der Ajax-Startelf stand, wurde von DFB-Schiedsrichter Felix Zwayer nicht gegeben. Der Fifa-Referees entschied in Rücksprache mit Videoschiedsrichter Sascha Stegemann und einer Überprüfung der Szene am Monitor auf Abseits.