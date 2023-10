Champions League Gündogan führt Barca zum Sieg – Debakel für Mbappes PSG

Einen Abend zum Vergessen erlebten Mbappe und Co., Newcastle zog in der Gruppe von Borussia Dortmund durch den nie gefährdeten Dreier an den Franzosen vorbei. Lucas Hernandez (56.) gelang per Kopf der einzige PSG-Treffer. Celtic Glasgow unterlag in letzter Minute Lazio Rom mit 1:2 (1:1) und bleibt punktlos, in der Gruppe von RB Leipzig kam Roter Stern Belgrad gegen die Young Boys Bern zu einem 2:2 (1:0).