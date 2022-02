Paris mit Last-Minute-Tor gegen Real : Mbappé erzielt den Siegtreffer in der Nachspielzeit

Mbappé erzielt den Siegtreffer in der Nachspielzeit

Paris Lange sah es nach einem torlosen Unentschieden zwischen Paris St. Germain und Real Madrid aus. Doch dann zappelte es kurz vor Schluss doch noch im Tor der Königlichen. Der Last-Minute-Treffer von Kylian Mbappé beschert den Franzosen eine perfekte Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League.

Das Starensemble von Paris St. Germain hat in der Fußball-Champions-League gute Aussichten auf den Einzug ins Viertelfinale. Superstar Lionel Messi, der von Real umworbene Weltmeister Kylian Mbappe und ihre Kollegen gewannen beim Achtelfinal-Duell der Giganten gegen Real Madrid das Hinspiel auf eigenem Platz verdient 1:0 (0:0). Damit hat PSG für das Rückspiel am 9. März bei den Königlichen und Ex-Nationalspieler Toni Kroos alle Trümpfe in der Hand.