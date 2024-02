Champions League Nach Upamecano-Rot: Bayern unterliegt Lazio Rom

Nach dem schweren Wirkungstreffer in Leverkusen droht Trainer Thomas Tuchel mit einem taumelnden Bayern-Team auch noch ein früher K.o. in der Champions League. Der deutsche Rekordmeister verlor am Mittwochabend im Stadio Olimpico gegen Außenseiter Lazio Rom nach einer verkrampften Leistung mit 0:1 (0:0) und muss um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Die erste titellose Fußball-Saison seit 2011/12 bahnt sich an.