Neuer Modus, Ergebnisse, Übertragung Das müssen Sie zur Champions-League-Saison 2024/25 wissen

29 der 36 Teilnehmer stehen bereits durch ihre Leistungen in der nationalen Liga oder den Titelgewinn in Champions sowie Europa League fest. Die restlichen sieben werden durch drei Qualifikationsrunden (9. Juli bis 13. August) und abschließende Play-offs (20. bis 28. August) ermittelt. An der ersten Qualifikationsrunde nahmen 28 Teams teil, in den folgenden Runden stießen je nach Uefa-Rangliste weitere Mannschaften hinzu. In den Play-offs sind noch 14 Mannschaften dabei, jeweils zwei treten im Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Sieger qualifizieren sich für die Ligaphase.