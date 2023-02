Sieg gegen Tottenham Milan legt Grundstein für Viertelfinal-Einzug

Milan stand auch nach dem Wechsel zunächst sicher und lauerte auf Umschaltmomente. Tottenham tat sich weiterhin schwer, Torjäger Harry Kane in Szene zu setzen. Aber auch der AC hatte in der Offensive nur wenig zu bieten. Thiaw vergab allerdings eine dicke Chance zum 2:0, als er knapp am Tor vorbei köpfte (79.).