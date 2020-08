Nach Punktsieg im Torwartduell : Neuer hat Mitleid mit ter Stegen

Lissabon Nach dem Acht-Tore-Albtraum von Barcelonas Marc André ter Stegen gegen den FC Bayern genoss Manuel Neuer seinen Punktsieg im Champions-League-Duell der deutschen Fußball-Nationaltorhüter ohne Häme.

„Es tut mir etwas leid für Marc, dass er so viele Tore kassiert hat“, sagte der Bayern-Kapitän nach dem spektakulären 8:2 (4:1) der Münchner am Freitagabend in Lissabon bei Sky.