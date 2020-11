Champions League : ManCity vorzeitig weiter – Liverpool verliert

Köln Nach dem 4. Spieltag in der Champions League stehen bereits die ersten Teilnehmer des Achtelfinales fest. Mit dabei ist unter anderem Manchester City unter Startrainer Pep Guardiola. Jürgen Klopp und der FC Liverpool verpassten den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde.

Manchester City hat sich am Mittwochabend in der Champions League vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Man City machte mit einem 1:0 (1:0) bei Olympiakos Piräus alles klar. Mit vier Siegen aus vier Spielen steht das Premier-League-Team von Trainer Pep Guardiola verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Gruppe C. Jungstar Phil Foden erzielte in der 36. Minute das entscheidende Tor.