Kuriose Szene in der Champions League : Suarez versucht sich als Videoschiedsrichter – und sieht Gelb

Düsseldorf Atletico Madrid ist am 3. Spieltag der Champions League bei Lokomotive Moskau nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Die Szene des Spiels fand dabei neben dem Platz statt: als Angreifer Luis Suarez den Unparteiischen beim Betrachten der Videobilder störte.

Im Duell der Champions-League-Gruppengegner des FC Bayern München haben sich Atletico Madrid und Lokomotive Moskau am 3. Spieltag 1:1 (1:1) getrennt. Jose Maria Gimenez hatte die Spanier früh in Führung gebracht (18.), doch die Russen konnten noch vor Pause durch Anton Miranchuk ausgleichen (25.).

Suarez was checking VAR himself 😂 pic.twitter.com/vbydFLW9HP

Nach einer strittigen Szene im Straufraum der Spanier lief das Spiel zunächst weiter, doch nach Hinweis des Videoschiedsrichters machte sich Schiedsrichter Benoit Bastien kurze Zeit später doch noch auf zur Seitenlinie, um ein vermeintliches Handspiel von Atleticos Hector Herrera am Bildschirm zu überprüfen. Suarez konnte es nicht fassen. Der Uruguayer wollte sich daher selbst ein Bild von der Szene machen, folgte dem Schiedsrichter und blickte ebenfalls auf den VAR-Bildschirm. Verbotenes Terrain für einen Spieler. Zu viel für den Franzosen, der dem Angreifer für sein Verhalten die Gelbe Karte zeigte.

Bastien ließ sich zudem durch Suarez nicht in seiner Entscheidung beeinflussen, entschied auf Strafstoß für Lokokomtive Moskau, den Miranchuk zum Ausgleich verwandeln konnte.

Die Russen haben damit nach dem 2:2 zum Auftakt bei Red Bull Salzburg und der 1:2-Niederlage gegen die Bayern zwei Punkte auf dem Konto. Atletico (0:4 in München, 3:2 gegen Salzburg) ist mit vier Zählern Tabellenzweiter. Am vierten Spieltag stehen sich Madrilenen und Moskau im Rückspiel erneut gegenüber. Angeführt wird die Gruppe A vom FC Bayern. Der Titelverteidiger gewann dank einer fulminaten Schlussphase auch sein drittes Gruppenspiel in Salzburg 6:2.