Champions-League-Reform : Künftig angeblich vier Gruppen mit je acht Teams

Nyon Die Pläne zur Neuordnung der Champions League ab 2024 nehmen konkrete Formen an. Nach Information der französischen Nachrichtenagentur AFP soll es ein neues System mit vier Gruppen geben

In diesen Gruppen sollen demnach jeweils acht Mannschaften an den Start gehen. Zudem sollen Auf- und Abstieg eingeführt werden. Dieser Vorschlag soll am Mittwoch beim Treffen des Uefa-Exekutivkomitees in Nyon auf den Tisch gekommen sein.