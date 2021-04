Hinspiel-Hypothek zu hoch : Klopps Liverpool scheitert an Real Madrid

Liverpool Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben das Halbfinale der Champions League verpasst. Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel kamen die Reds in der zweiten Viertelfinal-Partie gegen Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos nicht über ein 0:0 hinaus.

Liverpool war zwar über 90 Minuten die besser Mannschaft, doch am Ende zog Real zum neunten Mal in elf Jahren in die Runde der letzten Vier ein. Gegner dort ist am 27./28. April und 4./5. Mai der FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel.