Champions League kompakt : Haifa bezwingt Juventus – Man City mit Remis in Unterzahl

Haifas Omer Atzili bejubelt mit seinen Teamkollegen das 1:0 gegen Juventus. Foto: AP/Ariel Schalit

Düsseldorf Juventus Turin droht in der Champions League nach einer Niederlage bei Maccabi Haifa das Aus in der Gruppenphase. Manchester City spielte derweil in Kopenhagen in Unterzahl nur Remis, steht aber trotzdem so gut wie im Achtelfinale.

Ohne Erling Haaland haben die Überflieger von Manchester City in der Champions League überraschend einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Underdog FC Kopenhagen kam der englische Meister nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste zunächst den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Sollte Borussia Dortmund am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) gegen den FC Sevilla mindestens einen Punkt holen, ist ManCity dennoch weiter.

Derweil kassierte Juventus Turin beim Außenseiter Maccabi Haifa eine überraschende, aber völlig verdiente Niederlage. Beim israelischen Meister unterlag das kriselnde Team von Trainer Massimiliano Allegri 0:2 (0:2) und muss ums Weiterkommen bangen. Auch in der Liga läuft es für Juve nicht rund: Dort ist der Rekordmeister derzeit nur Achter.

In Kopenhagen verzichtete Manchesters Teammanager Pep Guardiola auf den zuletzt so treffsicheren Haaland - der frühere Dortmunder saß auf der Bank.

Und der Verlauf spielte dem Favoriten nicht in die Karten: Ein schönes Tor von Rodri (11.) wurde wegen eines Handspiels nach Sichtung der Videobilder aberkannt, kurz darauf verschoss Riyad Mahrez (25.) einen Handelfmeter, und nur fünf Minuten später flog Sergio Gomez (30.) mit Rot vom Platz.

In Unterzahl tat sich Manchester schwer, Kopenhagen hielt mit viel Einsatz dagegen. Nationalspieler Ilkay Gündogan spielte bei ManCity durch.

(sid/stja)