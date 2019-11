Champions League : Juve und PSG im Achtelfinale - Real schießt Galatasaray ab

Moskau Juventus Turin und Paris St. Germain haben am Mittwoch ihr Ticket für das Champions-League-Achtelfinale gebucht. Manchester City muss dagegen noch warten. Absolut chancenlos war Galatasaray Istanbul gegen Real Madrid.

Paris St. Germain und Juventus Turin stehen in der Champions League neben dem deutschen Fußball-Meister Bayern München schon als Achtelfinalisten fest. PSG hat nach dem 1:0 (1:0) gegen den FC Brügge in der Gruppe A seinen Platz in der Runde der besten 16 ebenso bereits sicher wie Juve in Bayer Leverkusens Gruppe D durch ein 2:1 (1:1) bei Lokomotive Moskau.