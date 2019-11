Champions League : Douglas Costa schießt Juve ins Achtelfinale

Moskau Juventus Turin steht im Achtelfinale der Champions Legue. Im Spiel gegen Lokomotive Moskau sah es lange nach einem Unentschieden aus, ehe Ex-Bayer Douglas Costa in der Nachspielzeit doch noch traf.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Champions League vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Durch ein Tor des früheren Münchners Douglas Costa (90.+3) siegte die "alte Dame" in Bayer Leverkusens Gruppe D mit Ex-Nationalspieler Sami Khedira in der Anfangsformation bei Lokomotive Moskau 2:1 (1:1) und hat damit einen Platz in der Runde der besten 16 schon vor den zwei letzten Gruppenspielen sicher.