Champions League: Jürgen Klopp singt sich mit Campino und Kerner den Frust von der Seele

Kiew Zum sechsten Mal in Folge muss Jürgen Klopp nach einem Finale dem Gegner gratulieren. Nach dem kuriosen 1:3 gegen Real Madrid machte der Coach des FC Liverpool gute Miene zum bösen Spiel - und die Nacht zum Tag.

Ein Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, zeigt Klopp, wie er nach dem Spiel mit Sänger Campino und TV-Moderator Johannes B. Kerner, der privat als Zuschauer in Kiew war, trotzig feiert. Ausgelassen singt das Trio: „We saw the European Cup, Madrid had all the fucking luck. We swear we keep on being cool, we’ll bring it back to Liverpool.“ Frei übersetzt: „Wir haben den Cup gesehen, Madrid hatte so verdammt viel Glück. Wir schwören, dass wir cool bleiben und das Ding zurück nach Liverpool holen.“ Zuletzt hatten die Engländer 2005 die Champions League gewonnen.