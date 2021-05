Türkei auf roter Reiseliste : Briten fordern Verlegung des Finales der Champions League

London Istanbul könnte erneut das Finale der Champions League entzogen werden. Grund könnte sein, dass die Türkei seit Freitag auf einer roten Reiseliste der britischen Regierung steht. Beide Final-Teilnehmer kommen aus England.

Die britische Regierung hat nach den jüngst beschlossenen Corona-Reisebeschränkungen eine Verlegung des Champions-League-Finals nach Großbritannien ins Spiel gebracht. Der Stadt Istanbul könnte somit im zweiten Jahr in Folge das Endspiel in der Königsklasse entzogen werden.

Großbritannien, das die beiden Finalisten FC Chelsea und Manchester City stellt, setzte die Türkei am Freitag auf eine "Rote Reiseliste". Verkehrsminister Grant Shapps sagte in diesem Zusammenhang, dass Großbritannien "sehr offen" sei, die Ausrichtung des Finals im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zu übernehmen. Das Endspiel soll eigentlich am 29. Mai im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul über die Bühne gehen.