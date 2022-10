Champions League kompakt : Inter und Porto gewinnen, Leverkusen und Barca sind raus

Düsseldorf Schon mit Abpfiff der beiden frühen Mittwochabendspiele in der Champions League ist klar, dass der FC Barcelona und Bayer Leverkusen maximal in der Europa League überwintern. Grund sind die Siege von Inter Mailand und dem FC Porto.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Champions League keine Chance mehr auf den Achtelfinal-Einzug. Durch das 4:0 (1:0) des FC Porto bei Tabellenführer FC Brügge kann die Werkself bereits vor ihrem Duell bei Atletico Madrid am fünften Vorrundenspieltag den zweiten Platz in Gruppe B nicht mehr erreichen. Verliert Bayer am Abend bei den Rojiblancos, ist auch Platz drei und damit das Überwintern in der Europa League nicht mehr möglich.