Champions League kompakt : Inter siegt in Pilsen - Sporting mit spätem Doppelschlag gegen Tottenham

Pilsen Eine Woche nach dem 0:2 gegen Bayern München hat Inter Mailand in der Champions League den ersten Sieg einfahren. Die Italiener siegten bei Viktoria Pilsen. In der Frankfurt-Gruppe D verlor Tottenham bei Sporting.

Inter Mailand hat in der Champions League den ersten Sieg einfahren können. Knapp eine Woche nach dem 0:2 gegen den FC Bayern München gewannen die Italiener am Dienstag in der Gruppe C bei Viktoria Pilsen mit 2:0 (1:0). Während es für Inter die ersten drei Zähler gab, steht der tschechische Fußballmeister ohne Punkte am Tabellenende. Pilsen hatte zum Auftakt 1:5 beim FC Barcelona verloren.