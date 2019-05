Leverkusen droht Hammergruppe in der Champions League : In diesen Töpfen landen Bayer 04 und der BVB

Düsseldorf Am 29. August wird die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 ausgelost. Mit dabei sind neben dem FC Bayern München auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Besonders der Werkself und den Sachsen droht eine Hammergruppe.

Nach dem Finale am Samstag im Madrider Stadion Wanda Metropolitano (21 Uhr) zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur steht nicht nur der Sieger der diesjährigen Champions-League-Saison fest - auch die Lostöpfe für die kommende Spielzeit nehmen allmählich Form an. So ist der Sieger der Partie automatisch in Lostopf eins anzusiedeln.