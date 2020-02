Spielplan, Gruppen, TV-Übertragung : Das müssen Sie zur Champions League 2019/20 wissen

Düsseldorf Die Champions-League-Saison 2019/20 geht nach der Winterpause in ihre heiße Phase. Wer sind die Favoriten? Welche deutschen Teams sind noch dabei? Und wo wird die Champions League übertragen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wann startet die Champions League 2019/20?

Die Champions League 2019/20 ist am 17./18. September 2019 mit der Gruppenphase gestartet. Gleich am ersten Spieltag gab es einige Topspiele - unter anderem das Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund mit dem FC Barcelona (0:0) oder die Duelle zwischen Paris St. Germain und Real Madrid (3:0) sowie Atletico Madrid und Juventus Turin (2:2).

Welche deutschen Teams nehmen an der Champions League 2019/20 teil?

Aus Deutschland haben sich vier Teams für die Champions League qualifiziert. Neben den Dauerbrennern FC Bayern München und Borussia Dortmund sind auch RB Leipzig (zuletzt in der Saison 2017/18) und Bayer 04 Leverkusen - nach drei Jahren Abstinenz - in der Königsklasse dabei. Außer Bayer 04 haben sich alle deutschen Teams für das Achtelfinale qualifiziert.

Alle Termine der Champions-League-Saison 2019/20

Am 30. Mai 2020 treffen sich die beiden besten Teams der Champions-League-Saison in Istanbul, wo das Finale 2020 ausgetragen wird. Gespielt wird im Atatürk-Olympiastadion, das für 75.145 Zuschauer Platz bietet.

Spielplan, Ergebnisse und Tabellen der Champions League 2019/20

Spielplan und Ergebnisse der K.o.-Runde in der Champions League 19/20

+++ Achtelfinale der Champions League - Hinspiele +++

+++ Achtelfinale der Champions League - Rückspiele +++

Wie ist der Modus der Champions League?

Wo wird die Champions League im TV und im Live-Stream übertragen?

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich der Pay-TV Sender Sky und der Streamingdienst Dazn die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Auch in diesem Jahr wird die Königsklasse also nicht im Free-TV gezeigt. Einzige Ausnahme: Sollte es ein deutsches Team ins Finale schaffen.