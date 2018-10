Der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga erkämpfte sich am Mittwochabend ein verdientes 0:0 beim türkischen Meister. Vor rund 50 000 Zuschauern in der fast ausverkauften Türk Telekom Arena scheiterte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco einmal mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung.