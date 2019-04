Vor Champions-League-Spiel gegen Juventus : Fünf Ajax-Hooligans in Turin festgenommen

Turin Die Auswärtsfahrt zum Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Juventus Turin endete für fünf Hooligans von Ajax Amsterdam frühzeitig. Sie mussten die Stadt einen Tag vor dem Spiel schon wieder verlassen.

Fünf Hooligans von Ajax Amsterdam sind am Montag in Turin festgenommen worden. Die Männer waren an Bord von zwei Fanbussen, die auf dem Weg zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Juventus am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) waren. Laut italienischen Medien stoppte die Polizei die Busse auf der Autobahn in Settimo Torinese bei Turin.