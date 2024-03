Ab 12 Uhr in Nyon Fragen und Antworten zur Auslosung des Viertelfinales in der Champions League

Neben den Viertelfinals wird auch der mögliche Halbfinal-Weg ins Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ausgelost. Das Viertelfinale wird am 9./10. April mit den Hinspielen und am 16./17. April mit den Rückspielen ausgetragen. In der Europa League ist aus deutscher Sicht nur noch Bayer Leverkusen vertreten, nachdem der SC Freiburg bei West Ham United chancenlos war. Im Viertelfinale warten namhafte Klubs, insbesondere der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.