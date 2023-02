Champions League Fragen und Antworten zum Start der K.o-Phase

Um wie viel Geld geht es?

Jede Menge. Unglaubliche zwei Milliarden Euro werden an Bayern und Co. in dieser Saison insgesamt ausgeschüttet. Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase hat jeder Starter 15,64 Millionen Euro aus dem mit 500,5 Millionen gefüllten Uefa-Topf erhalten - hinzu kamen Sieg und Punkt-Prämien. Für alle Achtelfinalisten gibt es 9,6 Millionen, Viertelfinalisten erhalten weitere 10,6 Millionen, die beiden Halbfinal-Klubs 12,5 Millionen. Wer es ins Endspiel schafft, bekommt 15,5 Millionen, der Sieger noch einmal 4,5 Millionen. Damit aber längst nicht genug: Zusätzlich werden die Klubs für ihr Europacup-Abschneiden der vergangenen zehn Jahre erfolgsabhängig entlohnt, rund 600 Millionen werden so aufgeteilt.