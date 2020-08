Modus, Übertragung, Mannschaften : Das müssen Sie zum Champions-League-Finalturnier wissen

Düsseldorf Wegen der Coronavirus-Pandemie wird die Champions League im August in einem Final-Turnier ausgespielt. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zu den Teilnehmern, dem Modus und der Übertragung.

Wer spielt im Finalturnier der Champions League?

Wie sieht der Modus beim Champions League Finalturnier aus?

In den verbliebenen Achtelfinal-Rückspielen kommt die Auswärtstorregel noch zum Tragen.

Wo findet das Finalturnier der Champions League 2020 statt?

Alle Spiele ab dem Viertelfinale finden in Portugals Hauptstadt Lissabon statt. Die Partien werden aufgeteilt zwischen dem Estádio da Luz, in dem sonst Benfica Lissabon seine Heimspiele austrägt, und dem Estádio José Alvalade - Sportings Heimstätte. Das Finale findet im Estádio da Luz statt.

Spielplan bis zum Finale: Welche Spiele finden wann statt?

Uefa schafft Fakten : Europa-League-Finale in Köln, Champions-League-Turnier in Lissabon

Die Champions League wurde bislang nicht im Free-TV, sondern von Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienst Dazn übertragen. Die beiden teilen sich die TV-Rechte. Sky zeigt alle Spiele mit Bundesliga-Beteiligung live und in voller Länge.

Wer sind die Favoriten im Champions League Finalturnier?

In der aktuellen Verfassung hielten viele Bayern München für einen großen Anwärter auf den Henkelpott. Doch die Münchner verabschiedeten sich nach ihrem Sieg im DFB-Pokal-Finale erst einmal in einen knapp zweiwöchigen Urlaub und kehrten erst am 20. Juli mit Cyber-Hometraining zurück, ehe sie nach drei (negativen) Corona-Tests wieder gemeinsam auf dem Fußballplatz üben dürfen.