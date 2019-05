Absage fürs ZDF : Champions-League-Finale wird nicht im Free-TV übertragen

Mainz Zum zweiten Mal in Folge steht Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool im Finale der Champions League. Das Endspiel in Madrid können deutsche Zuschauer allerdings nur im Pay-TV verfolgen. Das ZDF bemühte sich vergeblich um eine Übertragung.

Das ZDF hat sich vergeblich um eine Übertragung des Champion-League-Finales am 1. Juni in Madrid bemüht. Wie Sportchef Thomas Fuhrmann der Bild bestätigte, arbeitete der öffentlich-rechtliche Sender vergeblich an einer Einigung: "Wir hätten das Finale gerne im ZDF übertragen und haben uns darum auch schon bemüht, sind aber an dem Nein von DAZN gescheitert."