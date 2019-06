Champions-League-Finale : Vier britische Fußball-Fans wegen Gewalt in Madrid festgenommen

Vier britische Fußball-Fans wegen Gewalt in Madrid festgenommen

Madrid Vier britische Anhänger sind in Madrid vor dem Champions-League-Finale in Gewahrsam genommen worden. Ein Polizist sei dabei leicht verletzt worden.

Vor dem Champions-League-Finale in Madrid zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/Sky und DAZN) sind in der spanischen Hauptstadt vier britische Fußball-Fans wegen aggressiven Verhaltens festgenommen worden. Einer von ihnen sei gewalttätig gegenüber Sicherheitsbeamten geworden, teilte die Nationalpolizei am späten Freitagabend auf Twitter mit. Ein Polizist sei im Rahmen der Inhaftierungen leicht verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press.