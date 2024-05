BVB im Champions-League-Finale Wembley – ein Schicksalsort des deutschen Fußballs

Borussia Dortmund gegen Real Madrid – ein Spiel mit klar verteilten Rollen: hier der deutsche Außenseiter, da der spanische Rekordgewinner der Champions League. Sie haben ein Date zum Finale der europäischen Meisterliga am Samstag an einem Ort, an dem der deutsche Fußball schon wunderbare Triumphe gefeiert hat: im Londoner Wembley-Stadion. Die Geografie als gutes Omen für den BVB?