„Mach verrückte Dinge, an die du dich immer erinnern wirst“ : Final-Flitzerin erntet Internet-Ruhm - 1,9 Millionen Follower über Nacht

Madrid Obwohl die Flitzerin aus dem Champions-League-Finale nur für wenige Sekunden zu sehen war, ist sie über Nacht im Internet zu Ruhm gekommen. Ihr Verlobter ist ein alter Bekannter.

Eine Flitzerin im Badeanzug hat mit ihrer Aktion beim Champions-League-Finale kurzen Internet-Ruhm geerntet. Das amerikanische Model hatte bei ihrem Sprint über den Rasen beim Endspiel in Madrid für eine Erotikseite geworben und war für wenige Sekunden bei der Live-Übertragung auf Millionen Fernsehschirmen zu sehen. „Das Leben ist zum Leben da, und um verrückte Dinge zu tun, an die du dich für immer erinnerst“, schrieb Kinsey Wolanski am Sonntagmorgen bei Instagram. Die Zahl ihrer Follower in dem sozialen Netzwerk stieg in den Stunden nach der Aktion steil an.