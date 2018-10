Champions League: FC Valencia enttäuscht beim 1:1 bei Young Boys Bern

Bern Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia wartet in der Champions League weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Am 3. Spieltag musste sich der zweimalige Finalist mit einem 1:1 (1:0) bei den Young Boys Bern begnügen.

Der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (26.) brachte die Gäste in Führung, Guillaume Hoarau (55.) glich per Foulelfmeter für den Schweizer Meister aus. Mit zwei Punkten ist Valencia in der Gruppe H weiter Dritter hinter Juventus Turin (6 Punkte) und Manchester United (4), die am späteren Abend gegeneinander antreten. Debütant Bern (1) ist in der Königsklasse zumindest nicht mehr punkt- und torlos.