1:0-Heimsieg gegen Moskau: Schalke gewinnt glücklich bei Höwedes-Rückkehr

Gelsenkirchen Ein spätes Tor, ansonsten ein bescheidener Auftritt: Zum Abschluss der Gruppenphase gegen Moskau sorgt vor allem die Rückkehr von Höwedes bei den Fans für Begeisterung. Als Gruppenzweiter zieht Schalke ins Achtelfinale ein.

Benedikt Höwedes wischte sich die Tränen aus den Augen, als er alleine vor der Nordkurve stand und von den Schalker Fans gefeiert wurde. Dann ging der Weltmeister von 2014 in seiner alten Heimat ein letztes Mal auf eine Ehrenrunde. Nur ein Sieg war dem Verteidiger von Lokomotive Moskau beim 0:1 (0:0) im bedeutungslosen Gruppenspiel der Champions League am Dienstag beim FC Schalke 04 nicht vergönnt. „Ich hätte das Spiel zumindest mit dem Unentschieden gerne nach Hause gebracht. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt vorbei ist“, sagte ein bewegter Höwedes.

Nun die Rückkehr, wenngleich ohne Erfolgserlebnis: Ein Tor von Alessandro Schöpf in der Nachspielzeit besiegelte den Erfolg der Königsblauen in einer über weite Strecken trostlosen Partie. Als Wiedergutmachung für die Derby-Pleite gegen Borussia Dortmund konnte der Schalker Auftritt mit einer besseren B-Elf nicht dienen. „Es war wichtig, dass wir nach der Derby-Niederlage ein Erfolgserlebnis gefeiert haben“, sagte Torschütze Schöpf beim TV-Sender Sky.

Doch ein Glanzauftritt war es nicht, wie auch Höwedes meinte: „Es war kein berauschendes Spiel von Beiden. Es wurde kein Feuerwerk abgefackelt.“ Das Schalker Tor fiel unmittelbar vor dem Schlusspfiff, als Schöpf aus kurzer Entfernung traf. Als Gruppenzweiter wird Schalke am Montag bei der Auslosung in Nyon geführt. Als Gegner kommt einer der acht Gruppenersten in Frage. Für Moskau ist dagegen als Gruppenvierter die Europacup-Saison beendet.