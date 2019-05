Champions League : Nur ein Wunder kann Liverpool noch helfen

Liverpool Der FC Liverpool steht im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona vor einer Herkulesaufgabe. Die Reds müssen ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen - ohne zwei ihrer Top-Stürmer.

So ganz abgeschrieben hat Jürgen Klopp die Hoffnung auf ein Wunder noch nicht. „Weil es Fußball ist, ja“, sagte der Coach des FC Liverpool vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN). An der Anfield Road müssen die Reds gegen das Ensemble um den im Hinspiel überragenden Lionel Messi eine 0:3-Niederlage wettmachen. „Wir werden es mit allem, was wir haben, versuchen“, kündigte Klopp am Montag an. Auf die Frage, was sich ändern müsse im Vergleich zur vergangenen Woche, scherzte der ehemalige Dortmunder Meistercoach: „Das Ergebnis.“