Sieg für Zenit : Chelsea und Valencia bangen um Achtelfinal-Einzug

Düsseldorf Der FC Chelsea mit Christian Pulisic und der FC Valencia müssen um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bangen.

Die Londoner kamen beim punktgleichen FC Valencia trotz eines Kopfballtreffers des früheren Dortmunders (50.) nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Auch Valencia muss trotz Tabellenführung in Gruppe H mit acht Punkten am letzten Spieltag noch um das Weiterkommen kämpfen, Ajax Amsterdam (7) ist am Abend (21.00 Uhr) beim OSC Lille (1) gefordert.