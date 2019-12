Angeschlagener Rekordmeister : FC Bayern will Rekord und „Erfolgserlebnis“

FC Bayern will Rekord und „Erfolgserlebnis“

Robert Lewandowski jubelt beim 7:2 in Tottenham. Foto: AP/Matt Dunham

München Nur 70 Tage nach der 7:2-Gala bei Tottenham Hotspur ist von der Euphorie beim Rekordmeister nichts mehr zu spüren. Eine weitere Pleite würde die Krise verschärfen, obwohl es eigentlich um nichts mehr geht.

Thomas Müller erhofft sich vom Abschluss der Gruppe B am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) für den Jahresendspurt eine "Initialzündung" für den angeschlagenen Rekordmeister. "Wir müssen uns wieder das Gefühl für Siege und Selbstvertrauen vor dem Tor holen", sagte der Routinier mit Nachdruck. Deshalb sei auch der Rekord - noch nie ist eine deutsche Mannschaft in der Königsklasse ohne Punktverlust durch die Gruppe marschiert - "sehr wichtig. Wenn wir das schaffen, heißt das ja auch, dass wir gewonnen haben."

Auch Trainer Hansi Flick unterstrich die Dringlichkeit der Mission: "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Es ist ein wichtiger Schritt, um die Situation wieder positiv zu gestalten." Der FC Bayern müsse "in die Erfolgsspur zurück", betonte zudem Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Das Spiel gegen die seit kurzem von Starcoach Mourinho betreuten Spurs soll für den in der Liga auf Rang sieben abgestürzten FC Bayern den Weg für drei Siege vor der Winterpause gegen Werder Bremen, beim SC Freiburg und gegen den VfL Wolfsburg ebnen. "Da ist jeder Einzelne gefordert", sagte Flick. Sollte der Negativtrend jedoch anhalten, werde es "schattig", mutmaßte Müller - es droht Alarmstufe rot.

Dabei hatte es nach der Entlassung von Niko Kovac so ausgesehen, als würden die Münchner unter Flick in eine glorreiche Zukunft durchstarten. Der 54-Jährige wurde nach vier Siegen mit 16:0 Toren bereits irgendwo zwischen Wunderheiler und Lichtgestalt verortet. Jupp Heynckes lobte Flick in höchsten Tönen als "Juwel", das eine "Epoche prägen kann".