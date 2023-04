„Werden bereit sein“ Bayern trifft auf Manchester City und „Tormonster“ Haaland

Vor Jahren schoben die Taktik-Freaks Thomas Tuchel und Pep Guardiola in einer Münchner Bar Salz- und Pfefferstreuer mit viel Spaß hin und her - jetzt aber wird es für die beiden Toptrainer bitterernst. Das Motto im Königsklassen-Kracher: Ausscheiden verboten! Im Viertelfinale gegen Manchester City mit „Tormonster“ Erling Haaland steht vor allem der FC Bayern massiv unter Druck. Nach Trainerbeben und Pokalpleite herrscht hohe Explosionsgefahr in München. Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic stehen besonders im Fokus.