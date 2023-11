Später Elfmeter zurückgenommen Schongang-Bayern mit Nullnummer gegen Kopenhagen

Ohne großen Ergebnisdruck hat ein uninspirierter FC Bayern seine Rekord-Siegesserie in der Champions League nicht fortsetzen können. Im 100. Europapokalspiel in der Allianz Arena mussten sich die Münchner Fußball-Profis am Mittwochabend gegen den FC Kopenhagen mit einem lahmen 0:0 begnügen. In der Nachspielzeit nahm Schiedsrichterin Stephanie Frappart nach Video-Studium eine Handelfmeter-Entscheidung für die Münchner zurück.