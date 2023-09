Ohne Trainer Tuchel Bayern starten mit Sieg gegen Manchester United

Nach den turbulenten Schlussminuten beim nächsten Auftaktsieg in der Champions League jubelten die Bayern-Profis nur verhalten vor der Fankurve. Zwar wahrten die Münchner auch ohne aktive Unterstützung von Thomas Tuchel am Spielfeldrand beim 4:3 (2:0) gegen Manchester United ihren Nimbus als Startspezialisten der Königsklasse. Die turbulente Schlussphase wird dem gesperrten Trainer am Mittwochabend als Logen-Gast im europäischen Klassiker aber kaum gefallen haben.