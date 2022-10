Bittere Niederlage in Mailand : Barca-Trainer Xavi wütet gegen Schiedsrichter und bangt ums Weiterkommen

Mailand Robert Lewandowski schluckte seinen Frust wortlos herunter, doch sein Chef ließ seinem Ärger freien Lauf. Nach zwei umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen steht der FC Barcelona in der Champions League mit dem Rücken zur Wand und erwägt womöglich eine Beschwerde gegen den Unparteiischen.

„Wir haben noch drei Endspiele“, sagte Xavi mit Blick auf die knifflige Lage in Gruppe B, in der Barca (drei Punkte) hinter den Bayern (neun) und Inter (sechs) ums Weiterkommen zittern muss. Besonders besorgniserregend: „Die Abhängigkeit von Lewandowski wird immer augenscheinlicher“ (Mundo Deportivo). Wenn der Weltfußballer trifft, wie in sieben seiner bisher zehn Pflichtspiele, gewinnt Barca. Geht er wie am Dienstagabend leer aus, wie bislang dreimal, reicht es höchstens für einen Punkt.