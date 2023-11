Champions League Arsenal stürmt mit Kantersieg ins Achtelfinale – auch Bosz jubelt

Nationalspieler Kai Havertz ist mit dem FC Arsenal eindrucksvoll in das Achtelfinale der Champions League gestürmt. Der englische Topklub feierte am Mittwochabend gegen einen phasenweise überforderten RC Lens aus Frankreich ein klares 6:0 (5:0) und machte damit auch den Sieg in Gruppe B vorzeitig perfekt. Havertz eröffnete den Torreigen mit seinem Treffer zum 1:0 (13. Minute).