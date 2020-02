Tumulte vor Champions-League-Spiel : Bayern-Fans wollten ohne Tickets ins Stadion

Das Stadion des FC Chelsea. Foto: Action Images via Reuters/JOHN SIBLEY

Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Chelsea haben laut Medienberichten mehrere Bayern-Fans versucht, ohne Tickets in das Stadion zu kommen. Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstagabend berichtete, kam es „vor dem Gäste-Block an der Stamford Bridge zu tumultartigen Szenen“.