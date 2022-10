Champions League kompakt : Haaland-Show geht weiter - Chelsea besiegt AC Mailand

Manchester Erling Haaland ist auch in der Champions League nicht zu stoppen. Der Angreifer traf beim Sieg von Manchester City doppelt. Auch Real Madrid und Juventus Turin feierten einen Sieg. Die Mittwochsspiele in der Zusammenfassung.

Mit einem Doppelpack hat Erling Haaland den englischen Topclub Manchester City in Richtung Champions-League-Achtelfinale geführt. Der norwegische Fußball-Nationalspieler erzielte am Mittwoch beim problemlosen 5:0 (3:0) gegen den FC Kopenhagen seine Königsklassen-Tore vier und fünf (7. Minute/33.). Pep Guardiolas Team liegt damit in der Dortmund-Gruppe E mit neun Punkten vor dem BVB (6) an der Spitze. Haaland hat nun in insgesamt 22 Partien in der Champions League 28 Treffer erzielt.