Live-Übertragung : Champions-League-Endspiel ab 2021/22 wohl wieder im Free-TV

Berlin Der Millionen-Poker um die Champions League beginnt. Die Uefa fordert die TV-Sender zum Wettbieten auf. Für die Bundesliga ist das ein Problem - für die Zuschauer ein Grund zur Hoffnung.

Nach dem großen Ärger im Mai dürfen die Fußballfans die Champions-League-Endspiele ab der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbaren Fernsehen schauen. In der neuesten Ausschreibung der TV-Rechte ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein entsprechendes Angebot nur für das Free-TV enthalten. Das würde erstmals in rund zweieinhalb Jahren beim Finale in München gelten.